صاعقة رعدية تحرق جسد فتاة عراقية بالكامل

شفق نيوز/ تعرضت فتاة عراقية، يوم الجمعة، إلى حروق في أنحاء جسدها بالكامل، نتيجة صاعقة رعدية أصابتها في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً من أهالي قرية البو جوير في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، أصيبت بحروق في كافة انحاء جسدها، نتيجة تعرضها إلى صاعقة رعدية أثناء رعيها للمواشي في قريتها".

وأضاف المصدر، أن "الفتاة جرى نقلها إلى مستشفى الناصرية التعليمي، في مركز المحافظة، لتلقي العلاج اللازم".