صاعقة تنهي حياة امرأة ترعى الغنم جنوبي العراق

شفق نيوز– ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بوفاة امرأة جراء تعرضها لصاعقة رعدية شمالي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بمصرع امرأة في الخمسينيات من عمرها نتيجة تعرضها لصاعقة رعدية، أثناء قيامها برعي الأغنام في قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر إن الحادث وقع في إحدى المناطق المفتوحة ضمن قضاء الفجر، أثناء تقلبات جوية شهدتها المنطقة.

وشدد المصدر على رعاة الماشية ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، ولا سيما في المناطق المفتوحة، بسبب تقلبات الطقس واحتمالية حدوث عواصف رعدية.