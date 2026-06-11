إصابتان جديدتان بالحمى النزفية في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الخميس، بتسجيل إصابتين جديدتين بالحمى النزفية لشابين من تلعفر والجانب الأيمن لمدينة الموصل، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في المحافظة خلال الأيام الأخيرة إلى مستويات مقلقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً من أهالي قضاء تلعفر غرب الموصل أُدخل إلى مستشفى الحدباء التخصصي بتاريخ 4 حزيران/ يونيو الجاري كحالة اشتباه بالحمى النزفية، وتم إرسال عينة من دمه إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

وأضاف أن "نتيجة الفحص وردت اليوم وأظهرت أنها موجبة، ما أكد إصابته بالحمى النزفية، وتمت إحالته إلى مستشفى الشفاء التخصصي لتلقي العلاج".

وأوضح المصدر أن "الحالة الثانية تعود لشاب يبلغ من العمر 31 عاماً من أهالي منطقة العكيدات في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، دخل إلى المستشفى بتاريخ 9 حزيران/ يونيو الجاري كحالة اشتباه، وأُرسلت عينات الفحص إلى بغداد، قبل أن ترد النتائج اليوم مؤكدة إصابته بالمرض".

وأشار إلى أن "المريض الثاني أُحيل أيضاً إلى مستشفى الشفاء التخصصي لمتابعة حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم".

وكانت دائرة صحة نينوى قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات من أهالي ناحية بعشيقة، بعد ورود نتيجة فحصه موجبة من مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

كما أعلنت، يوم الثلاثاء 9 حزيران/ يونيو الجاري، تسجيل إصابة لرجل يبلغ من العمر 57 عاماً من أهالي قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، كان يتلقى العلاج في مستشفيات الموصل.

وسبقت ذلك حالتان أخريان سُجلتا خلال الأسابيع الماضية لشابين من أهالي قضاء القيارة جنوبي نينوى، قبل أن تعلن دائرة الصحة لاحقاً تماثلهما للشفاء ومغادرتهما المستشفى بعد استكمال العلاج.

وبتسجيل الحالتين الجديدتين، يرتفع عدد الإصابات المسجلة بالحمى النزفية في نينوى خلال الأسابيع الأخيرة إلى ست حالات، بينها حالتان تماثلتا للشفاء.