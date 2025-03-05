إصابة 9 طالبات في حادث انقلاب حافلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة 9 طالبات في حادث انقلاب حافلة على طريق الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حافلة صغيرة كانت تنقل طالبات على طريق النجف ـ الديوانية، تعرضت لانحراف المركبة ثم انقلابها، مما أسفر عن إصابة 9 طالبات بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأوضح المصدر أن الفرق الأمنية والطبية هرعت إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للطالبات المصابات، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.