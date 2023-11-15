إصابة 9 زوار ايرانيين بانقلاب حافلتهم في واسط العراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي بمحافظة واسط، اليوم الأربعاء، باصابة عدد من الزوار الايرانيين نتيجة انزلاق حافلتهم بسبب الأمطار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حافلة تقل عدد من الزوار الايرانيين تعرضت، مساء اليوم، للانقلاب نتيجة تساقط الأمطار بكثافة على طريق جصان شرقي مدينة الكوت مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الحادث تسبب بإصابة 9 إيرانيين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان " فرق الاسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وامس وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي بإعلان الاستنفار التام لمواجهة الامطار والسيول.