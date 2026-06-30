إصابة 8 أشخاص وتوقيف 10 إثر "معركة بيضاء" وسط الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بإصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة وتوقيف عشرة آخرين، إثر مشاجرة طاحنة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والآلات الحادة في منطقة "قصر المطران" وسط مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف اندلع في منطقة "قصر المطران" الصناعية التي تشتهر بمحلات كماليات السيارات بسبب مشادة كلامية بين صاحب محل وأحد المواطنين الذي أراد إيقاف سيارته أمام المحل، ورفض المغادرة بعد طلب صاحب العمل منه ذلك.

وأضاف المصدر، أن المشادة سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة بعد تدخل أطراف أخرى من أقارب ومعارف الطرفين، حيث استخدم المتشاجرون العصي، البواري، المفكات الحديدية (الدرنفيسات)، والآلات الحادة، مبيناً أن الحصيلة النهائية للمشاجرة بلغت ثمانية مصابين بجروح أغلبها طفيفة ومتفاوتة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول مكان الحادث وتمكنت من اعتقال عشرة أشخاص من طرفي النزاع واقتيادهم إلى مركز شرطة الدواسة لتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الموصل العام لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة أمنية.