إصابة 7 من لاعبي نادٍ رياضي نتيجة حادث سير مروع في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة مرور قضاء طوز خورماتو، مساء الخميس، بأن سبعة من لاعبي نادي الطوز لكرة القدم، أصيبوا جراء اصطدام سيارتهم على طريق بغداد الطوز ضمن محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة فريق نادي الطوز الرياضي تعرضت لحادث سير على طريق بغداد كركوك قرب قضاء الطوز، حيث صدمت سيارة نوع (كيا حمل) سيارة الفريق خلال عودتهم من العاصمة بغداد، وقوة الحادث أدت إلى إلى إلحاق أضرار كبيرة في سيارة النادي والسيارة الأخرى".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عنه إصابة سبعة من لاعبي فريق الطوز تم نقلهم إلى مستشفى القضاء للعلاج".

وفي السياق، قال محمد البياتي، أحد لاعبي نادي الطوز، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق كان قد شارك في الدوري العراقي لكرة القدم الدرجة الثانية، حيث كانت له مباراة من نادي التجارة، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وعند طريق العودة اصطدمت سيارة مسرعة بسيارة النادي وأصيب عدد من لاعبي الفريق".

وأضاف البياتي، أن "الحادث كان قوياً وتسبب عنه أضرار مادية بالسيارة التي تقل اللاعبين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".