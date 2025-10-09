إصابة 7 عمال بحالات اختناق بتسرب غازات كيميائية داخل معمل عراقي

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإصابة سبعة عمال بحالات اختناق داخل أحد معامل الجص في مدينة الموصل، جراء انبعاث غازات ومواد كيميائية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "سبعة عمال تعرضوا لاختناق داخل معمل للجص بعد تسرب وانبعاث غازات كيميائية، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق متفاوتة.

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الموصل العام، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم"، مؤكداً أن "حالتهم الصحية مستقرة ولم تُسجل أي خطورة".

وأشار المصدر، إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة أسباب تسرب الغازات والمواد الكيميائية من داخل المعمل، دون تسجيل أي حريق أو انفجار في الموقع".