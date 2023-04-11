إصابة 7 أشخاص بحوادث سير بسبب الأمطار و"طسة" في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة 7 أشخاص بحوادث سير مختلفة في محافظتي بغداد وذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين أصيبا نتيجة حادث سير بين عجلتين وقع على طريق الدورة السريع ببغداد اثر شدة هطول الامطار".

وأشار المصدر الى ان "الحادث تسبب ايضا باضرار جسيمة بالمركبتين وزخم مروري شديد على الطريق المذكور".

في السياق، افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، بإصابة 5 أشخاص بحوادث سير نتيجة (طسة بلاستيكية) وضعتها احدى الشركات المحلية شمالي الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الشركة المنفذة لمشروع بوابة مدينة الناصرية الشمالية قامت بوضع (طسة بلاستيكية) على الطريق الرابط بين الناصرية والغراف دون علم السلطات المحلية في المحافظة".

وبين المصدر، ان " (الطسة) تسببت بـ6 حوادث سير في اول يوم من وضعها وخلفت 5 جرحى"، لافتا إلى ان " قوة امنية تدخلت بصحة مسؤولين محليين وقامت برفعها وتقديم شكوى ضد اصحاب الشركة الذين قاموا بوضعها دون علم مديرية المرور وبلدية الناصرية ".