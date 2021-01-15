إصابة 60 الف دجاجة بإنفلونزا الطيور في مدينة عراقية

شفق نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين يوم الجمعة اصابة قرابة 60 الف دجاجة بانفلونزا الطيور في مدينة سامراء.

ودعا الجبر ، أصحاب الدواجن و المواطنين في سامراء الى اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر بمواجهة الفيروس.

واضاف في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه تم فرض منطقة حظر عازلة للدواجن في سامراء بمساحة 3 كيلومترات لتفادي انتقال الفيروس.

واوضح المحافظ أن "هذا الدجاج من النوع البياض والخطورة تكمن هنا لتأثيره على السوق المحلية بإنخفاض معدل انتاج هذه المادة الغذائية، منوها الى ان فرقا صحية من وزارتي الصحة والبيئة، والزراعة ستصل الى سامراء لمتابعة الموضوع عن كثب.

تحدث إنفلونزا الطيور بسبب نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا الذي نادرًا ما يصيب البشر. وقد تم تحديد أكثر من اثني عشر نوعًا من أنواع إنفلونزا الطيور، بما في ذلك السلالتين اللتين أصيب بهما البشر مؤخرًا — H5N1 وH7N9. عندما تصيب إنفلونزا الطيور البشر، قد تكون مميتة.

وتفشت إنفلونزا الطيور في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأجزاء من أوروبا. لدى معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض لاتصالهم بالطيور المريضة.

وفي حالات قليلة، انتقلت إنفلونزا الطيور من شخص إلى آخر. تم الإبلاغ عن حالات بشرية متقطعة فقط منذ عام 2015.

ويشعر المسؤولون الصحيون بالقلق من احتمال حدوث تفشِ عالمي إذا تحور فيروس إنفلونزا الطيور إلى شكل ينقل بسهولة أكبر من شخص إلى آخر. ويعمل الباحثون على لقاحات للمساعدة في الحماية من إنفلونزا الطيور.