إصابة 6 أشخاص من أُسرة واحدة بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بإصابة 6 مدنيين من أُسرة واحدة جراء حادث سير شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 6 مدنيين اصيبوا جميعهم من أُسرة واحدة جراء تصادم مركبة تقلهم مع شاحنة في قرية (عويجيله) التابعة لقضاء الشرقاط شمال غربي صلاح الدين.

واضاف المصدر، أن "المصابين نقلوا الى مستشفى الشرقاط لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة"، مشيرا الى "وجود حالات حرجة جدا بين المصابين".

وتشهد صلاح الدين حوادث سير يومية بسبب الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.