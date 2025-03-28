إصابة 6 أشخاص بمشاجرة وحادث سير في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، بإصابة ستة أشخاص، أحدهم تم طعنه بآلة حادة، في مشاجرة وحادث سير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة إثر مشاجرة تطورت إلى استخدام آلة حادة في حي التعليم بالساحل الأيسر لمدينة الموصل".

وبين أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الحادث الثاني وقع في قضاء سنجار غربي نينوى، حيث أُصيب ثلاثة مدنيين بجروح نتيجة حادث سير مروري"، موضحاً أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى سنجار العام".

وتشهد محافظة نينوى بين الحين والآخر مشاجرات وحوادث مرورية وأمنية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية أو الطرق الخارجية التي تفتقر إلى وسائل السلامةالمرورية.