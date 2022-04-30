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إصابة 6 أشخاص بحادثيّ سير في صلاح الدين وديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-30T12:25:02+0000
إصابة 6 أشخاص بحادثيّ سير في صلاح الدين وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين وديالى، يوم السبت، بإصابة ستة أشخاص بحادثي سير في مناطق متفرقة من المحافظتين.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "5 مدنيين أصيبوا بجروح أحدهم بحالة حرجة جراء اصطدام مركبتين على طريق سامراء – الدور جنوب شرق تكريت"، مبيناً أن "المصابين زائرون من محافظات أخرى كانوا يقيمون مواكب لتقديم الخدمات للزائرين".

وذكر مصدر آخر في محافظة ديالى، للوكالة، أن "شخصاً من سكان قضاء كلار أصيب بجروح جراء انحراف سيارته وانقلابها على طريق المقدادية - إمام ويس ٣٥كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "المصاب مجهول الهوية ولم يتم التعرف عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتشهد طرق محافظة صلاح الدين وديالى، حوادث مرورية متصاعدة بسبب السرعة الفائقة وغياب قوانين ردع المخالفين لقواعد السلامة المرورية.

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