إصابة 5 مهاجرين عراقيين على الحدود البيلاروسية الليتوانية

شفق نيوز/ أصيب خمسة مهاجرين عراقيين، يوم الأربعاء، بعد تعرضهم لضرب وعنف وكلاب بوليسية، من قبل السلطات الليتوانية لطردهم من البلاد، وفقاً لحرس الحدود البيلاروسي.

وذكرت لجنة الحدود البيلاروسية، أن "المواطنين العراقيين تم إسعافهم على الحدود مع ليتوانيا، بعد أن طردتهم السلطات الليتوانية قسراً، إذ ظهرت عليهم آثار عض الكلاب البوليسية وتعرضهم للضرب بأخماص الأسلحة النارية".

وفي وقت سابق توفي أحد المهاجرين العراقيين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، رغم إسعافه من قبل الأولى، لكن تأثره بإصابته الخطرة أدت إلى أن يفارق الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الليتوانية أجازت مؤخرا لحرس الحدود استخدام "الإجراءات اللازمة كافة"، بما في ذلك القوة، لوقف الهجرة غير الشرعية.

وأفادت تقارير أمس الثلاثاء بأن قوات الأمن في ليتوانيا قامت بطرد مجموعة من المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، باستخدام الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي.

وفي وقت سابق صرح مسؤول في منظمة الهجرة الدولية بأن السلطات الليتوانية مستعدة لعرض مبالغ مالية على المهاجرين غير الشرعيين من آسيا وإفريقيا القادمين عبر بيلاروس، لإعادتهم إلى بلدانهم.