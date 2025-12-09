إصابة 5 عناصر شرطة بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإصابة 5 عناصر من شرطة محافظة واسط، جراء حادث تصادم بين عدد من العجلات على طريق الشطرة – الغراف قرب قرية آل صكبان، خلال عملية نقل سجين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل نتيجة اصطدام عجلة نوع (بيك اب) مع عجلتين اثنين آخريين، أحدهما تابعة لقيادة شرطة محافظة واسط"، لافتا إلى ان "سائق العجلة المتسببة بالحادث لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وتابع المصدر، أن "الحادث أدى لاصابة 5 اشخاص ينتمون لقيادة شرطة واسط، حيث كانوا في طريق العودة إلى محافظتهم بعد انتهاء واجبهم الأمني، حيث أوصلوا سجين لذي قار".