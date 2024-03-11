مصرع وإصابة 13 شخصاً بحادثي سير مروعين في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة 13 شخصاً بحادثي سير مروعين في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع قرب منطقة دارمان في ناحية التون كوبري على طريق كركوك أربيل، بين ثلاثة مركبات اثنتان منها نوع (شاحنة لنقل البضائع) والثالثة (سيارة خصوصي) حيث اصطدمت السيارات ببعضها جراء السرعة المفرطة".

وأضاف المصدر، أن "الحادث تسبب بإصابة خمسة مدنيين بينهم ثلاثة في حالة خطرة، نقلوا إلى مستشفى كركوك للعلاج"، مؤكداً فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة المتسبب فيها.

وفي بغداد، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بمصرع شخص وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال، إثر انقلاب سيارة في منطقة الأمين الثانية شرقي العاصمة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.