إصابة 5 أشخاص بانهيار "جسر الدبابة" وسط العراق

شفق نيوز – الديوانية

أفاد مصدر محلي في الديوانية، يوم الأربعاء، بأن "جسر الدبابة" انهار بسبب مرور آلية كبيرة فوقه أثناء تنفيذ أعمال تأهيل من قبل إحدى الشركات، ما أدى إلى إصابة خمسة من العاملين في الشركة المنفذة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء المباشرة بأعمال التأهيل، حيث أدى اختلال توازن آلية ثقيلة إلى سقوطها فوق الجسر، ما تسبب بأضرار كبيرة فيه، وإصابة عدد من العمال بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "جسر الدبابة يُعد من الجسور الحيوية في المنطقة، وأن الحادث أثار مخاوف الأهالي من تكرار حوادث مماثلة، خاصة وأن المحافظة شهدت في وقت سابق حوادث انهيار لجسور أخرى".

وطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين، مؤكدين أن سلامة المواطنين والبُنى التحتية ليست محل تجارب أو إهمال.