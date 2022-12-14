إصابة 4 محاضرين محتجين في صدامات مع قوات الامن في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الأربعاء، باصابة 4 محاضرين بصدام مع قوات الأمن في مدينة بعقوبة خلال تظاهرات تطالب بتثبيت المحاضرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان المحاضرين و خلال تظاهرات غاضبة حاولوا قطع طرق رئيسية وحرق اطارات في بعقوبة وتصدت لهم قوات مكافحة الشغب نتيجة احتكاك و مشادة حدثت بين الطرفين".

واضاف" ان المصابين نقلوا الى المستشفى وعززت قوات الشعب تواجدها لمنع اي تداعيات اخرى"

يذكر ان ديالى تشهد لليوم الثالث على التوالي تظاهرات واسعة من قبل محاضري التربية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم و تضمينهم ضمن قانون الموازنة.