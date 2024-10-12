إصابة 4 أشخاص بحادث سير وسط كركوك وانقلاب شاحنة على طريق خارجي

شفق نيوز/ أفاد مصدر بدائرة مرور كركوك، يوم الخميس، بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح بعد تصادم سيارتين وسط المحافظة، فيما انقلبت شاحنة محملة بالاسمدة على طريق كركوك - اربيل شمال المحافظة، أسفر عنها إصابة سائقها بجروح.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "سيارتين حديثتين اصطدمتا، صباح اليوم، فوق الجسر الرابع وسط كركوك"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين كانوا داخل السيارتين".

وأضاف المصدر، أن "المصابين تعرضوا الى إصابات في مناطق مختلفة من أجسادهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، بينهم امراءة حالتها خطيرة بسبب شدة الإصابة".

وفي السياق أكد المصدر أن "حادثة ثانية وقعت قرب قرية كلور في طريق كركوك آلتون كوبري انقلاب شاحنة محملة بالأسمدة اسفر عن اصابة سائق الشاحنة بجروح بليغة".

وفي خبر ثالث، أكد المصدر أن "ثلاثة جرارات جديدة كانت تنقل بواسطة شاحنة مخصصة لنقل السيارات، سقطت من أعلى الشاحنة ما أسفر عن تضررها".

وأكد المصدر أن "الخطأ في الحادث هو بسبب محاولة إنزال الجرارات من قبل صاحب الرافعة التي كانت مهمتها تنزيل الجرارات الثلاثة".