إصابة 4 أشخاص بثلاثة حوادث سير في السليمانية وديالى

شفق نيوز/ أصيب 4 أشخاص، يوم الأحد، فضلا عن احتراق عجلة ونجاة سائقها، بحوداث سير في محافظتي السليمانية وديالى.

وقالت مديرية مرور السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مركبة احترقت فجأة على الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء جمجمال والسليمانية، حيث تمكن السائق من مغادرتها في الوقت المناسب، مما حال دون وقوع خسائر بشرية".

وأضافت "لقد سارعت فرق الإطفاء إلى إخماد النيران، بينما تولت الجهات المعنية تنظيم حركة المرور".

وفي حادث آخر، أعلنت مديرية مرور إدارة گرمیان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث تصادم وقع بين دراجة نارية ومركبة نقل من نوع (مان) على طريق كلار – رزگاري، بالقرب من مقر المديرية".

وبينت أن "الحادث أسفر عن إصابة سائق الدراجة النارية، المولود عام 2006، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى شهيد هه‌ژار لتلقي العلاج".

وإلى ديالى، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث سير على طريق بغداد – ديالى".

وأضاف أن "الحادث وقع بالتحديد قرب ناحية جديدة الشط".