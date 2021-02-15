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إصابة 3 من حماية محافظ النجف بفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-15T20:49:26+0000
إصابة 3 من حماية محافظ النجف بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة النجف، يوم الاثنين، بإصابة  الفريق الأمني المحيط بالمحافظ لؤي الياسري بفيروس كورونا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " الفحوصات الطبية اثبتت إصابة أمر امر حماية المحافظ، وهو ضابط برتبة مقدم، فضلا عن إصابة 2 من المنتسبين الآخرين ضمن الحماية بالفيروس".

وبين المصدر، أن "المصابين تم نقلهم للحجر الطبي"، مؤكدا أن "المحافظ الياسري سيتم الحجر عليه في حال ثبوت إصابته بـ(كوفيد 19) بعد اكمال كافة الفحوصات الطبية له، كونه كان على تماس مباشر بفريقه الأمني خلال الأيام الماضية".

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