إصابة 3 أطفال بانفجار مخلف حربي شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية بصلاح الدين، يوم الجمعة، بإصابة ثلاثة أطفال جراء انفجار مخلف حربي شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الأطفال كانوا يلهون في حي النور وسط قضاء بيجي (35كم شمال صلاح الدين)، ووجدوا مخلفاً حربياً وقاموا باللعب به فانفجر ليتبين أنه قنبلة يدوية".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الأطفال إلى مستشفى بيجي للعلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة".

ويسجل قضاء بيجي على فترات متقطعة انفجار مخلفات حربية وهي جزء مما تركة تنظيم داعش في المناطق التي كان يسيطر عليها بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تركت مخلفات في مناطق مختلفة.