إصابة 3 أشخاص بحوادث أمنية متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث أمنية متفرقة في مدينة الناصرية وضواحيها بينهم امرأة أقدمت على الانتحار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في الثلاثينيات من العمر تعرض لهجوم مسلح نفذه شخصان بسبب مشادة كلامية بينهم في منطقة آل بطي شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث أصيب بأربع رصاصات في مناطق متفرقه من جسده، ثم لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى وفتحت تحقيقاً بالحادث للتوصل إلى مطلقي النار".

وأضاف المصدر أن "شاباً عشيرينياً تعرض لعدة طعنات سكين حادة في جسده نتيجة مشاجرة مع آخرين أثناء تناولهم المشروبات الكحولية في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية".

وفي الناصرية أيضاً، أقدمت فتاة دون العشرين من عمرها على الانتحار من خلال رمي نفسها من فوق جسر النصر وسط المحافظة، إلا أن فرق الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذها وإرسالها للمستشفى لغرض تلقي العلاج، دون معرفة سبب الانتحار.

وفي سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، "شن مسلحون هجوماً عنيفاً على منزل منتسب أمني في الحي العسكري وسط القضاء، حيث تمكنت القوات الأمنية من ملاحقتهم واعتقالهم وعددهم خمسة أشخاص"، مؤكدا أن "سبب قيام الجناة بتنفيذ الهجوم المسلح يعود لقيام المنتسب الأمني بتفتيشهم أثناء واجبه العسكري في إحدى سيطرات مداخل قضاء سوق الشيوخ".