إصابة 3 أشخاص بحادث سير على طريق الموصل - أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الأحد، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث سير وقع على طريق الخازر الرابط بين مدينتي الموصل وأربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث انقلاب مركبة وقع على طريق الخازر، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة"، مشيرًا إلى أن "الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة".

وأضاف أن "الفرق الطبية قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمدانية العام في قضاء الحمدانية لتلقي العلاج"، مؤكدًا أن "حالة المصابين مستقرة حاليًا، ويتم تقديم الرعاية اللازمة لهم".