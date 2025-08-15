إصابة 24 زائراً إيرانياً بحادث سير وسط العراق (صور)

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر أمني في واسط، يوم الجمعة، بإصابة 24 زائراً إيرانياً بحادث سير في المحافظة بسبب "غفوة" سائق الحافلة التي تقلهم من كربلاء إلى الحدود العراقية الإيرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق الحافلة غفى أثناء القيادة كا أدى إلى انحراف الحافلة عن مسارها وارتطامها بحواجز كونكريتية وضعت على جانب طريق بدرة – كوت، ما أدى إلى إصابة الزوار بجروح بين متوسطة والخطيرة".

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم جميعاً إلى الجانب الإيراني.