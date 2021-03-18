إصابة 20 متظاهراً وعنصراً أمنياً باشتباكات في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة بابل، يوم الخميس، بإصابة 20 شخصاً باشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط مدينة الحلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات مكافحة الشغب حاولت فض تظاهرة قرب مجسر الثورة وسط مدينة الحلة، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بإقالة الحكومة المحلية، وتطور الأمر إلى صدامات اسفرت عن اصابة 11 متظاهراً و9 من قوات الأمن.

وأشار إلى أن عمليات كر وفر تجري حالياً بين الطرفين.

ويوم الاثنين الماضي، أفاد مصدر في شرطة محافظة بابل، بفض تظاهرة للمحتجين بالقوة أمام مبنى الحكومة المحلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مكافحة الشغب فضت تظاهرة امام مبنى المحافظة تطالب بإقالة المحافظ حسن منديل بالقوة".

واشار الى "وقوع بعض الاصابات بصفوف المتظاهرين بالإضافة الى اعتقال عدد آخر منهم".