إصابة 19 زائراً إيرانياً بحادث سير "مروع" قرب سيطرة الإمام علي في النجف

شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الاثنين، إخلاء 19 مصاباً من الزائرين الإيرانيين، نتيجة حادث مروري مروع في المحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "(6) عجلات إسعاف فوري تابعة لمركزي إسعاف العباسية والكوفة، هرعت بعد تلقيها نداء عن حادث مروري قرب سيطرة الإمام علي عليه السلام ضمن الرقعة الجغرافية للمركزين".

وأضافت أن "سيارات الإسعاف نقلت 19 مصاباً جلهم من الزائرين الإيرانيين، تلقى بعضهم الإسعافات الأولية بمكان الحادث".

وطمأنت دائرة صحة النجف، أن "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية و أن حالة المصابين مستقرة ولا توجد حالات خطرة بينهم".