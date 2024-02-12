إصابة 18 طفلاً بسقوط إحدى ألعاب "مدينة الأحلام" في واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بإصابة 18 طفلاً بجروح خطيرة، نتيجة سقوط إحدى ألعاب "مدينة الأحلام" في محافظة واسط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "18 طفلاً أصيبوا بجروح متافوتة، بينها إصابات بالرأس، نتيجة سقوط إحدى ألعاب (مدينة ألعاب الأحلام) ضمن محافظة واسط".

وأضاف المصدر، أن "المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، لافتاً إلى أن "من بين المصابين نقلوا إلى وحدة الإنعاش، ولا توجد حالات وفاة لغاية الآن".

من جانبه، أوضح مدير صحة واسط، جبار الياسري، أن "عدد الإصابات نتيجة سقوط إحدى ألعاب مدينة الأحلام، هي 15 فقط، وهم 13 طفلاً وامرأتان، ولا توجد وفيات".