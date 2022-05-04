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إصابة 16 شخصاً بحادثي سير في صلاح الدين وبابل

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-04T07:26:25+0000
إصابة 16 شخصاً بحادثي سير في صلاح الدين وبابل

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بإصابة 16 شخصاً بينهم حالات خطرة إثر حادثي سير في محافظتي صلاح الدين وبابل.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "سبعة مدنيين أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة بحالة حرجة، جراء تصادم عجلتين على طريق بغداد- كركوك (طريق الموت) قرب قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى طوزخرماتو لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

ويتصدر طريق بغداد – كركوك الحوادث المرورية المميتة والذي يطلق عليه "طريق الموت" بسبب سوء عمليات الإعمار والصيانة وفوضى سير المركبات والقوافل التجارية.

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "تسعة أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط عجلة كانوا يستقلونها في أحد الأنهار بناحية الإسكندرية شمال الحلة، بعد أن فقد السائق السيطرة على العجلة".

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