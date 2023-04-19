إصابة 14 شخصاً بينهم طلبة جامعيون بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بإصابة 14 شخصا بحادث سير شرقي بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن " من بين المصابي طلبة جامعيون جراء حادثي تصادم 3 عجلات بينها عجلة الطلبة قرب معسكر سعد، شرقي بعقوبة".

وأضاف المصدر "أن المصابين تم نقلهم الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى حوادث سير مستمرة بسبب رداءة الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.