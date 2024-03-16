إصابة 13 شخصاً بحادث سير في زاخو

شفق نيوز/ أفاد متحدث باسم شرطة مرور في زاخو بدهوك، يوم السبت، بوقوع حادث سير في منطقة سحيلا أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة.

وقال المقدم محمد سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن سيارة من نوع "بيك آب" كانت تقل عددا كبيرا من الأشخاص العائدين من مباراة كرة قدم انقلبت، (في ساعة متقدمة من ليل امس)، على الطريق بسبب فقدان السائق السيطرة على المركبة.

وأضاف، أن المصابين تم نقلهم الى مستشفى زاخو لتلقي العلاج اللازم وجميعهم من أهالي قرية عليوكا التابعة لناحية زمار شمال الموصل.