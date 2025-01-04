إصابة 12 شخصاً في حادثي سير في كركوك وبغداد

شفق نيوز/ أُصيب 12 شخصاً في حادثي سير وقعا في كركوك وبغداد، بحسب مصدرين أمنيين.

وأفاد مصدر في شرطة المرور لوكالة شفق نيوز بأن "تسعة أشخاص أصيبوا بجروح، في حادث سير وقع على طريق كركوك بغداد ضمن حدود قضاء طوز خورماتو قضاء داقوق جنوب كركوك بين سيارة نوع تويوتا وسيارة ثانية نوع نيسان".

وأشار المصدر إلى أن "من بين الأشخاص ثلاثة إصابتهم خطيرة، مضيفًا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث".

وفي السياق وقع حادث سير ثان على طريق كركوك-تكريت ادى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في ناحية الرشاد على بعد 35 كم جنوب غرب مدينة كركوك"، مشيراً الى أن "الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرّة".