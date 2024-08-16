إصابة 11 زائراً إيرانياً إثر انقلاب حافلة صغيرة كانت تقلهم في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بإصابة 11 زائراً ايرانياً جراء انقلاب حافلة صغيرة كانت تقلهم في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هؤلاء الزائرين الـ11 أُصيبوا بجروح متفاوتة إثر حادث انقلاب حافلة صغير كانت تقلهم، وذلك قرب منطقة الاسود على طريق بعقوبة - الخالص لدى توجههم الى العتبات المقدسة في مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.

وأفاد مصدر في جمعية الهلال الاحمر الايراني المستقر في العراق لمتابعة الزوار الايرانيين في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، بمصرع واصابة أكثر من 60 زائراً ايرانياً جراء اصطدام حافلة تقلهم بصهريج لنقل النفط في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

ودخل مئات الآلاف من الزوار الايرانيين الى العراق ومن المتوقع تدفق المزيد منهم لإحياء الزيارة المليونية لاربعينية الامام الحسين في مدينة كربلاء.

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قد توقع في 13 من شهر آب/أغسطس الجاري دخول قرابة 5 ملايين من أولئك الزائرين إلى العراق.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.