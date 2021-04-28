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إصابة 10 مدنيين على الأقل بحادث سير "مروع" في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-28T14:58:32+0000
إصابة 10 مدنيين على الأقل بحادث سير "مروع" في ديالى

شفق نيوز / أصيب عشرة مدنيين على الأقل، يوم الأربعاء، جراء حادث سير "مروع" في ناحية جديدة الشط جنوب غربي محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن "انفجار إطار أحد المركبات على طريق بغداد-كركوك ضمن حدود ناحية جديدة الشط، تسبب بتصادم وإنقلاب أربع عجلات وإصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح متفاوتة، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من السيارات".

وأضاف المصدر، أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الخالص لتلقي العلاج اللازم".

وتشهد محافظة ديالى، تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب تضرر وإنهيار منظومة الطرق وعدم الالتزام بقواعد السير المرورية.

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