إصابة 10 زائرين إيرانيين بحادث انقلاب باص في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإصابة 10 زائرين إيرانيين بجروح متفاوتة إثر انقلاب باص يقلهم شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن 10 زائرين إيرانيين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة انقلاب باص نقل على طريق خانقين- المقدادية- بعقوبة باتجاه بغداد، قرب ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وبين المصدر، أنه نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وبدأ الالاف من الزائرين الإيرانيين، بالتوافد إلى العراق عبر المنافذ الحدودية واسط للمشاركة في الزيارة الاربعينية التي تصادف يوم الأحد 25 من شهر آب الجاري.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تعزيز خطة الزيارة الأربعينية برادارات متنقلة تنشر على الطرق الرئيسة للحد من حوادث السير التي شهدت تصاعدا ملحوظا خلال زيارة الاربعينية الماضية، حيث اودت بحياة العشرات من الايرانيين.