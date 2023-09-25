إصابة 10 اشخاص بحادث سير غريب في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بإصابة عشرة اشخاص بحادث سير نادراً ما يحدث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حاوية سقطت من مركبة حمل كبيرة على باص متوسط الحجم (ستاركس) على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بينهم حالات حرجة".

وأشار إلى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وتشهد ديالى حوادث سير يومياً بسبب إهمال قواعد المرور ورداءة منظومة الطرق.