إصابة وفقدان بحرائق في مخيم للنازحين ومعمل وروضة بمحافظتين (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الاثنين، بجرح امرأة وفقدان شخص إثر حريق اندلع في عدد من الكرفانات داخل مخيم "بحركة" للنازحين بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما شهدت محافظة البصرة أقصى جنوب العراق حريقين في معمل لإنتاج البسكويت وداخل مبنى روضة أهلية.

ففي أربيل، ذكر مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع في مخيم (بحركة) إحدى مخيمات النازحين جنوب محافظة أربيل ما أدى إلى جرح امرأة وفقدان شخص يتراوح عمره بين 13 إلى 15 عاماً".

وأوضح المصدر، أن "ألسنة النيران اشتعلت في عدة كابينات داخل المخيم، فيما لم تتمكن فرق الدفاع المدني حتى اللحظة من السيطرة على الحريق بشكل كامل".

وبين، أن أسباب اندلاع الحريق الأولية حسب شهود العيان تشير إلى تماس كهربائي، فيما تتواصل الجهود لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى كرفانات أخرى.

ولفت إلى أن "مخيم (بحركة) يضم أكثر من 200 خيمة للنازحين من العراق".

أما في البصرة، فقد شهدت المحافظة اندلاع حريقين منفصلين في موقعين مختلفين، ما تسبب بخسائر مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية، وسط استنفار لفرق الدفاع المدني التي تمكنت من السيطرة على الموقف.

وذكر مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق الأول اندلع في موقع يحتوي على ثلاث مولدات كهربائية وخزان وقود ومعمل لإنتاج البسكويت، بينما اندلع الحريق الثاني داخل مبنى روضة أهلية".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تدخلت على الفور وتمكنت من إخماد الحريقين"، مشيراً إلى أن "الأضرار كانت مادية فقط، ولم تُسجل إصابات بين المدنيين".