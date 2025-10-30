إصابة وخسائر مادية بحريق التهم مخزنا لزيوت السيارات في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باحتراق مخزن مخصص لخزن الزيوت "الدهن الأسود" والمعلب في الحي الصناعي الجديد بمدينة كركوك، ما تسبب بخسائر مادية وإصابة أحد العاملين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النيران اندلعت داخل المخزن نتيجة تماس كهربائي، وفق التحقيق الأولي"، مشيراً إلى أن "طبيعة المواد المخزونة ساعدت في سرعة انتشار الحريق داخل الموقع".

وأضاف أن "الحادث أدى أيضاً إلى احتراق سيارتين كانتا متوقفتين أمام المخزن، إحداهما محملة ببراميل الدهن، ما زاد من كثافة ألسنة اللهب والدخان في المكان".

وبيّن أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت بعد جهود استمرت لأكثر من ساعة من إخماد الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى الورش والمحال المجاورة، خصوصاً أن المنطقة تضم مخازن لزيوت السيارات ومواد قابلة للاشتعال".

وأكد المصدر أن "الحريق أسفر عن إصابة أحد العاملين بحروق طفيفة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين بدأت فرق التحقيق التابعة للدفاع المدني والشرطة بعمليات الكشف لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث وحجم الأضرار المادية".