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إصابة نحو 500 نزيل في السجون العراقية بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-18T06:26:58+0000
إصابة نحو 500 نزيل في السجون العراقية بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم الأربعاء إصابة قرابة 500 نزيل في السجون العراقية بفيروس كورونا منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن في البلاد، مشيرة الى تماثل أغلبهم للشفاء بينما توفي 12 نزيلا.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان عدد النزلاء المصابين بالفيروس منذ بداية الازمة  ولحد  الان بلغ ٤٩٩ نزيلا في حين بلغت حالات الشفاء ٤٥٠ بينما الذين ما يزالون يتلقون العلاج ٤٩ نزيلا.

واضاف ان عدد الاصابات لدى الحراس في السجون بلغت ٧١٣ في حين بلغت حالات الشفاء ٤٥٠ حالة.

ونوه الغراوي الى ان عدد الوفيات بسبب فايروس كورونا لدى النزلاء بلغت ١٢ حالة في حين بلغ عدد الوفيات لدى الحراس ٧ .                                                  

وطالب عضو مفوضية حقوق الانسان الحكومة ودائرة الاصلاح العراقية ووزارة الصحة والداخلية  بالقيام بحملة تعقيم وتعفير لكافة السجون وانشاء وحدات للعزل الصحي في هذه السجون والاستعانة بالامم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم في هذا الجانب .

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