إصابة مهندسة نفط وسائقها بهجوم مسلح جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة مهندسة تعمل في شركة نفطية مع سائقها، بهجوم مسلح في ناحية جسر ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة نوع بيك اب بالقرب من معمل الغاز ضمن ناحية جسر ديالى"، مبيناً أن "السيارة كان بداخلها امرأة تعمل مهندسة ضمن الشركة الصينية النفطية، كانت رفقة سائقها،".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن اصابتهم بجروح خطيرة ونقلوا على اثرها الى مستشفى الزعفرانية لتلقي العلاج فيما لاذ المسلحون بالفرار".