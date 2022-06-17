إصابة منتسب في الدفاع المدني أثناء إخماد حريق نادي اليرموك

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، إصابة أحد منتسبيها أثناء عملية إخماد حريق اندلع داخل قاعة أعراس في نادي اليرموك الترفيهي، ضمن العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها نجحت بـ"احتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل قاعة (الماس) للأعراس، التابعة إلى نادي اليرموك الترفيهي، والمكونة من طابقين مغلفة بـ(الأليكبوند) المخالف لتعليمات السلامة في منطقة اليرموك الأربعة شوارع".

وأضافت: "تم زج سبعة فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات الساندة لها لتحكم سيطرتها بتطويق النيران ومن أجل تعجيل السيطرة أشركت فريق البحث والإنقاذ التابع لها لتنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط مبنى القاعة ونتيجة النيران وعمليات الإطفاء تهشم زجاج النوافذ ليسقط على أحد منتسبي الدفاع المدني من فريق البحث والإنقاذ، وأصيب بجروح تم على الفور نقله إلى مستشفى اليرموك".

وأنهت فرق الدفاع المدني، وفقاً للبيان، عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وعلى إثر ذلك طلب الدفاع استدعاء خبير الأدلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل القاعة.