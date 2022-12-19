إصابة منتسب بالدفاع المدني أثناء البحث عن مفقودي "حريق الوزيرية" ًور وفيديو)

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، بإصابة أحد منتسبيها بجروح خلال عمليات رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين في حريق مخزن العطور بمنطقة الوزيرية وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يستمر جهد الدفاع المدني في عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن مفقودي حادث حريق بناية الوزيرية للعطور ببغداد حيث أصيب رجل من فريق البحث التابع إلى مديرية الدفاع المدني في رأسه أثناء تأدية عمله بالموقع المذكور".

وأشارت إلى نقل المنتسب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اندلع حريق في مخزن للعطور بمنطقة الوزيرية وهرعت فرق الدفاع المدني لإخماده ولم تتمكن من السيطرة على النيران إلا بعد أكثر من يومين، لتواصل بعدها أعمال البحث عن ناجين ومفقودين من العاملين في المخزن.

ويوم الجمعة الماضي 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها عثرت على لقايا عظمبة لثلاث جثث في موقع الحادث، مبينا انه تم رفع البقايا وتسليمها أصوليا إلى دائرة الطب العدلي للكشف ومعرفة عائدية تلك العظام من خلال فحص (DAN).