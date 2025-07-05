إصابة مدنيين اثنين في حريق التهم عمارة تجارية وسط تكريت

شفق نيوز – صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء يوم السبت، باندلاع حريق كبير في عمارة تجارية بشارع الزهور وسط مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً التهم عشرة محال تجارية في الطابق الأرضي من عمارة وسط تكريت، إضافة إلى الطابق الثاني بالكامل، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من تطويق ألسنة النيران جزئياً".

وأضاف أن "مدنيين اثنين أصيبا بحالات اختناق وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "الحريق تسبب بخسائر مادية كبيرة، فيما لا تزال عمليات الإخماد مستمرة لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة".

وأكد المصدر أن "أسباب اندلاع الحريق لم تُعرف بعد، وقد باشرت الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادث".