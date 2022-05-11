إصابة قيادي في الحشد الشعبي بانقلاب عجلته قرب كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة قيادي في الحشد الشعبي، جراء انقلاب عجلته بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "معاون قائد محور الشمال للحشد الشعبي التركماني، (أبو مصطفى الإماملي) أصيب ظهر اليوم، بجروح متفاوتة، جراء انقلاب عجلته على طريق طوز خورماتو – كركوك".

وكان نائب الأمين العام لمنظمة بدر "عبد الكريم يونس" والمكنى بـ"أبو مريم الأنصاري" قد لقي مصرعه يوم الجمعة الماضي، بحادث سير في محافظة ميسان جنوبي العراق، نتيجة انقلاب عجلته في ناحية علي الشرقي مما أدى إلى مصرعه واثنين من مرافقيه.