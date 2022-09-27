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إصابة قيادي بمنظمة بدر اثر حادث سير على "طريق الموت"

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-27T17:12:54+0000
إصابة قيادي بمنظمة بدر اثر حادث سير على "طريق الموت"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، باصابة مسؤول منظمة بدر للمنطقة الشمالية اثر تعرضه لحادث سير على ما يعرف بـ"طريق الموت" شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن مسؤول منظمة بدر في المنطقة الشمالية محمد مهدي البياتي أصيب بجروح اثر تعرضه لحادث سير على طريق كركوك- بغداد.

ويطلق على طريق بغداد - كركوك "طريق الموت" لكثرة حوادثه المميتة.

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية أو سوء منظومة الطرق أو فوضى الإجراءات المرورية.

يشار إلى أن نائب الأمين العام لمنظمة بدر "ابو مريم الانصاري" لقي في حزيران الماضي، مصرعه بحادث سير في محافظة ميسان جنوبي العراق.

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