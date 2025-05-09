إصابة قائد شرطة بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بإصابة قائد شرطة "شمال ذي قار" اللواء حسن كاظم العبودي، إثر نزاع عشائري عنيف شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "العبودي أصيب أثناء محاولته فض نزاع عشائري اندلع بين عشيرتي (الصراخب) و(آل حاتم) في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، حيث تم نقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، أن "قوات أمنية كبيرة اتجهت من مركز المحافظة صوب الشطرة، لتقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية هناك، من أجل السيطرة على النزاع العشائري وملاحقة الجناة".

إلى ذلك، أبلغ مصدر ثانٍ، الوكالة، بأن "اللواء العبودي إصابته خطرة جدا في منطقة (المثانة)، كما أن هناك أحد افراد حمايته أصيب أثناء فض النزاع".

ولفت المصدر، إلى أن "سبب اندلاع النزاع العشائري بين الطرفين هو سرقة بقرة (هايشة) من أحد طرفي النزاع".