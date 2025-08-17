إصابة عائلة سعودية جراء حادث مروري جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء يوم الاحد، بتسجيل حادث مرور في قضاء الزبير غربي المحافظة، أسفر عن إصابة سبعة أفراد من عائلة سعودية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق السريع قرب جسر (22) في قضاء الزبير بمحافظة البصرة شهد حادثاً مرورياً، إثر انفجار إطار مركبة نوع (برادو) تحمل لوحات سعودية، ما أدى إلى اصطدامها بصهريج نوع (مرسيدس أكتروس)".

وأضاف أن "العجلة الأولى كانت تقل عائلة مكوّنة من سبعة أشخاص يحملون الجنسية السعودية، حيث أسفر الحادث عن إصابتهم بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى الزبير العام، وحالتهم الصحية مستقرة".

وأشار إلى أن "سائق الصهريج، يدعى هيثم يوسف حميد الخلف (مواليد 1995، من سكنة قضاء سنجار بمحافظة نينوى)، ولم يتعرض لأي إصابة ولم يطلب تقديم شكوى".

والمصابون بحسب معلومات المصدر، هم:

- أمير محمد إبراهيم من تولد 2019.

- منتصر محمد إبراهيم من تولد 2016.

- فاطمة علي الثقيل، من تولد 1995.

- رباب محمد إبراهيم تولد 2025.

- علياء ‘براهيم حسن تولد 1980.

- رباب صالح العباس تولد 1965.