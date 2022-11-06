سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة طلبة مدارس بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-06T12:45:01+0000
إصابة طلبة مدارس بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بإصابة 4 من طلبة المدارس بحادث سير على طريق بغداد – كركوك في اطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 4 من الطلبة أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم باص نوع "ستاركس" كان يقلهم مع مركبة صغيرة على طريق بغداد – كركوك  قرب قرية (الطالعة) في اطراف ناحية العظيم، 60 كم شمال بعقوبة.

وأضاف، أن المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب من قبل الأهالي، عبر سيارة حمل، بعد تأخر عجلات الاسعاف، وذلك لتلقي العلاجات اللازمة، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث"

ويتصدر طريق بغداد  – كركوك او ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية على مستوى البلاد بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.

related

حادث مروري وصعقة كهربائية تودي بضحايا بديالى وذي قار

Date: 2022-01-02 16:19:42
حادث مروري وصعقة كهربائية تودي بضحايا بديالى وذي قار

مصرع وإصابة 9 عناصر أمنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2022-06-05 11:52:18
مصرع وإصابة 9 عناصر أمنيين بحادث سير في ديالى

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في ديالى

Date: 2021-03-25 17:36:51
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في ديالى

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث على "طريق الموت" في ديالى

Date: 2021-09-10 16:05:37
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث على "طريق الموت" في ديالى

إصابة 6 أشخاص بحادثيّ سير في صلاح الدين وديالى

Date: 2022-04-30 12:25:02
إصابة 6 أشخاص بحادثيّ سير في صلاح الدين وديالى

مجسر كاد يتسبب بكارثة لعائلة من ديالى

Date: 2022-07-01 09:06:04
مجسر كاد يتسبب بكارثة لعائلة من ديالى

بحادث مروع في ديالى.. مصرع وإصابة ١٦شخصا بينهم محاضرون

Date: 2021-11-29 11:40:21
بحادث مروع في ديالى.. مصرع وإصابة ١٦شخصا بينهم محاضرون

مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2022-05-17 11:22:19
مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى