إصابة طلبة مدارس بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بإصابة 4 من طلبة المدارس بحادث سير على طريق بغداد – كركوك في اطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 4 من الطلبة أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم باص نوع "ستاركس" كان يقلهم مع مركبة صغيرة على طريق بغداد – كركوك قرب قرية (الطالعة) في اطراف ناحية العظيم، 60 كم شمال بعقوبة.

وأضاف، أن المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب من قبل الأهالي، عبر سيارة حمل، بعد تأخر عجلات الاسعاف، وذلك لتلقي العلاجات اللازمة، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث"

ويتصدر طريق بغداد – كركوك او ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية على مستوى البلاد بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.