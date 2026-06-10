إصابة طفل بـ"الحمى النزفية" في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بتسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لطفل من أهالي ناحية بعشيقة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة إلى أربع حالات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات من أهالي ناحية بعشيقة أُدخل إلى مستشفى السلام التعليمي في الموصل بتاريخ 4 حزيران/ يونيو الجاري كحالة اشتباه بالحمى النزفية".

وأضاف أن "الملاكات الطبية قامت بسحب نماذج الدم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد لإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة، وبعد ورود النتائج اليوم، تبين أن النتيجة موجبة وتؤكد إصابته بالحمى النزفية".

وأوضح المصدر، أن "الطفل أُحيل على الفور إلى مستشفى الشفاء التخصصي في الموصل لتلقي العلاج والرعاية الطبية الخاصة بالحالات الوبائية"، مشيراً إلى أن :حالته تخضع للمتابعة من قبل الفرق الطبية المختصة".

وكانت دائرة صحة نينوى قد أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة لرجل يبلغ من العمر 57 عاماً من أهالي قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، فيما سجلت المحافظة خلال الأسابيع الماضية إصابتين أخريين لشابين من ناحية القيارة جنوبي نينوى، قبل أن تعلن تماثلهما للشفاء ومغادرتهما المستشفى بعد استكمال العلاج.