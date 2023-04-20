إصابة طفلين بسبب نزاع عشائري متجدد شمالي ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بإصابة طفلين بطلق ناري "طائش" نتيجة نزاع عشائري بقضاء الشطرة، شمالي ذي قار.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "بسبب إخلال أحد الطرفين المتخاصمين بشروط الاتفاق، اندلع نزاع عشائري بقضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار، بين عشيرتي (الخنافرة وآل فرطوس)."

وأضاف المصدر أن "النزاع العشائري استمر لقرابة ساعة، ما أدى الى اصابة طفلين بطلق ناري طائش نتيجة هذا النزاع، فيما تدخلت القوات الامنية لبسط سيطرتها على النزاع.